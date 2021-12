Dobrindt kritisiert Wissing-Aufruf zum Reiseverzicht an Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CSU-Landesgruppenschef Dobrindt lehnt den FDP-Aufruf zum Reise-Verzicht an Weihnachten ab. In der "Augsburger Allgemeinen" von morgen verwies Dobrindt darauf, dass es keine Reise-Verbote innerhalb oder außerhalb Deutschlands gibt. Unter Beachtung der Corona-Regeln sei Reisen möglich. Damit stellte er sich gegen den designierten Verkehrsminister Wissing. Der FDP-Politiker hatte in der "Bild am Sonntag" dazu aufgefordert, an Weihnachten möglichst zuhause zu bleiben. Im Kampf gegen die Pandemie seien Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich wichtig. Wissing nannte diesen Winter dramatischer als den im vergangenen Jahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2021 21:00 Uhr