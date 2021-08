Dobrindt fordert milliardenschwere Untersützung afghanischer Nachbarländer

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat sich für finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe zugunsten der UN-Flüchtlingshilfe ausgesprochen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, mit dem Geld sollten die Geflüchteten aus Afghanistan in Camps in den Nachbarländern unterstützt werden. Damit sich die Fehler aus dem Jahr 2015 nicht wiederholten, müssten gleichzeitig Fluchtursachen bekämpft werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 03:00 Uhr