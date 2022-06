Dobrindt fordert mehr Geld für Verteidigungsetat

Nachrichtenarchiv - 04.06.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nachdem der Bundestag das 100 Milliarden Euro-schwere Sonderprogramm für die Bundeswehr beschlossen hat, fordert CSU-Landesgruppenchef Dobrindt dauerhaft mehr Geld für die Verteidigung. Es brauche etwa 20 Milliarden Euro mehr pro Jahr, als im aktuellen Etat vorgesehen, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Es dürfe keine Abbruchkante geben, wenn die 100 Milliarden aufgebraucht sind. Danach müssten die hohen Investitionen fortgeführt werden. Dobrindt räumte ein, dass es falsch gewesen sei, die Militärausgaben in den letzten Jahren immer weiter zu senken. Das sei in einer Zeit geschehen, in der man nicht mehr geglaubt hat, dass es einen Krieg in der Mitte Europas geben werde, betonte Dobrindt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 10:00 Uhr