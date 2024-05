Dobrindt fordert Gefängnisstrafen für Islamisten

Berlin: Die CSU fordert nach dem islamistischen Aufmarsch in Hamburg Konsequenzen. Der Vorsitzende der Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, sprach sich in der Bild-Zeitung für Gefängnisstrafen für die Initiatoren aus. Wer zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufruft, soll nach den Worten Dobrindts zu mindestens sechs Monaten Gefängnis verurteilt werden können. Wie zuvor schon Bundesinnenministerin Faeser sprach sich auch der CSU-Landesgruppenchef für mehr Abschiebungen aus - und zwar in den Fällen, wo kein deutscher Pass vorliege. In Hamburg hatten am vergangenen Wochenende rund 1.000 Menschen für die Einführung eines Kalifats demonstriert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 06:15 Uhr