Dobrindt bezeichnet erleichterterte Einbürgerung als Pullfaktor für illegale Migration

München: Nach der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts warnt die CSU vor einer weiteren Zunahme unkontrollierter Zuwanderung und gesellschaftlicher Spannungen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat der „Augsburger Allgemeinen“gesagt, wer in Zeiten immer neuer Höchstzahlen bei der Migration die Voraussetzungen für den deutschen Pass absenke, der schaffe neue Pull-Faktoren und provoziere die weitere Polarisierung in der Gesellschaft. Nach Dobrindts Worten zerstört die Ampel mit der gestern beschlossenen Einbürgerung nach drei Jahren und der Ausweitung doppelter Staatsbürgerschaften den gesellschaftlichen Konsens. Der CSU Politiker fügte hinzu, die Staatsbürgerschaft müsse am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen und nicht am Anfang. Zudem erschwere eine - so wörtlich - Express-Einbürgerung mit niedrigen Voraussetzungen die Eingliederung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 08:45 Uhr