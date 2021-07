Dobrindt bekräftigt Forderung nach Steuersenkungen

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, hat dem Unions-Kanzlerkandidaten Laschet einen freundlichen Empfang heute bei der Klausurtagung im Kloster Seeon zugesichert - ungeachtet einer Unstimmigkeit in der Steuerpolitik. Im BR-Interview kündigte Dobrindt an, man werde "mit Laschet gemeinsam ein Signal der Entlastung senden". Dazu gebe es im Programm für die Bundestagswahl "klare Eckpunkte" etwa zugunsten von Familien mit Kindern. Laschet kenne diese Punkte, so Dobrindt. Laschet hatte am Sonntag im ARD-Interview gesagt, für Steuerentlastungen sehe er keinen Spielraum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 09:00 Uhr