DLRG will freien Eintritt in Bäder für Schwimmunterricht

Hamburg: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft fordert die Kommunen auf, ihr Hallen- und Freibäder kostenlos für Schwimmunterricht zur Verfügung zu stellen. Durch die Corona-Pandemie sei ein ganzes Jahr in der Schwimmausbildung verloren gegangen, etwa eine Million Kinder sei davon betroffen. In manchen Kommunen gebe es Wartelisten von bis zu drei Jahren. DLRG-Präsident Haag kritisierte, seine Gesellschaft biete den Kindern ehrenamtlich und kostenlos Schwimmunterricht an und müsse dafür noch zahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2021 23:00 Uhr