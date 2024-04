DLRG warnt vor kühlen Wassertemperaturen

München: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Bayern warnt trotz warmer Temperaturen am Wochenende davor, in die noch sehr kühlen Gewässer zu springen. Einem DLRG-Sprecher zufolge erwärmen sich Seen und Flüsse nur langsam. Ins kalte Wasser zu springen, sei lebensgefährlich, da es zum Kälteschock kommen könne. Die Gesellschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass viele Menschen die sommerlichen Bedingungen für Ausflüge mit Schlauchboot oder Stand-Up-Paddelbrett nutzen werden. Ein leichtfertiger Umgang damit sei bei diesen Wassertemperaturen riskant, sagte der Sprecher. Die Rettungsstationen an den Badeseen seien standardmäßig von Mitte Mai bis Anfang September an Wochenenden und feiertags besetzt. Am kommenden Wochenende hänge die Besetzung vom örtlichen Bedarf ab, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 09:00 Uhr