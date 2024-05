DLRG stellt Jahresbilanz der Rettungsschwimmer vor

Potsdam: Die Rettungsschwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr wieder in zehntausenden Fällen Hilfe und Unterstützung geleistet. Mehr als 1.000 Menschenleben seien gerettet worden, heißt es. Dabei geht es nicht nur um Ertrinkende, sondern auch um Menschen, die beispielsweise Herzinfarkte erlitten. Am Vormittag will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft offiziell ihre Bilanz für das vergangene Jahr vorstellen. Wie vorab bekannt wurde, ertranken 378 Menschen - 23 mehr als ein Jahr zuvor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 09:45 Uhr