DLRG-Schwimmer retten 1.655 Menschen das Leben

Russische Armee zerstört Schule in Charkiw

Charkiw: In der Großstadt im Osten der Ukraine ist offenbar eine Schule durch russischen Beschuss in Brand gesetzt worden. Nach ukrainischen Angaben kam in der Nacht eine Frau in den Flammen ums Leben. Ähnliche Brände hat es demnach an anderen Orten in der Region gegeben. Das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland kann wegen eines weiteren Einspruchs aus Ungarn vorerst nicht in Kraft treten. Die ungarische Regierung verlangt, die geplanten Strafmaßnahmen gegen Patriarch Kirill zu streichen. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche hat den Überfall auf die Ukraine wiederholt gerechtfertigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2022 12:45 Uhr