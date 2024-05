DLRG rettet in Bayern 132 Menschen das Leben

München: Die DLRG hat im vergangenen Jahr 132 Menschen in Bayern das Leben gerettet. Das geht aus der Bilanz der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft zu Badeunfällen hervor. Außerdem wurden die Helfer zu mehr als 4500 Hilfeleistungen gerufen, dazu gehörten auch Erste-Hilfe-Maßnahmen wie etwa Wundversorgung im Strandbereich. Vor allem an unbewachten Seen und Flüssen ereigneten sich immer wieder Unfälle, zum Beispiel weil Menschen ins Wasser gehen, obwohl sie nicht schwimmen können oder die Gefahren falsch einschätzen, warnt Manuel Friedrich, Präsident der Bayerischen Landesverbands vom DLRG. Zum Start in die Badesaison riet Friedrich zu Besonnenheit und Vorsicht, vor allem bei Eltern von kleinen Kindern.

