DLRG fordert zum Start in die Freibadsaison mehr Bäder

Regensburg: Zum Start in die Freibadsaison fordern Rettungsschwimmer mehr Investitionen in Schwimmbäder. Die Präsidentin der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, DLRG, Vogt, sagte im BR-Interview, auf dem Land gebe es oft gar kein Schwimmbad mehr. Schwimmenlernen bedeute jedoch Überleben, betonte Vogt. Allein im vergangenen Jahr sind laut DLRG mehr als 400 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. - In Bayern haben gestern die ersten Freibäder eröffnet, unter anderem das für 14 Millionen Euro sanierte Freibad im oberpfälzischen Roding. In Unterfranken ist etwa Karlstadt in die Freibadsaison gestartet, in Mittelfranken das Röthelheimbad in Erlangen, in Niederbayern sind die Freibäder in Landshut und Eggenfelden in Betrieb, in Oberbayern etwa das Schyrenbad in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 10:00 Uhr