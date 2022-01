Laut DKG verschärft sich Personalmangel in Kliniken

Testpflicht gibt es ab heute auch in Kitas

München: Kinder dürfen ab heute in Bayern nur noch mit einem negativen Corona-Test in Krippen und Kindergärten. Die Eltern müssen grundsätzlich an drei Tagen in der Woche glaubhaft machen, dass sie ihr Kind getestet haben, und zwar immer am Montag, Mittwoch und Freitag. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Der Nachweis kann entweder per Testkassette mit der negativen Anzeige oder mit einem unterschriebenen Formular erfolgen, mit dem versichert wird, dass ein Selbsttest gemacht worden ist. Welche Art des Nachweises akzeptiert wird, entscheidet die jeweilige Einrichtung. Mit dem heutigen Tag beginnt auch wieder der Schulunterricht. In den weiterführenden Schulen gilt, dass sich nun auch geimpfte und genesene Schüler wieder regelmäßig testen müssen. In den Grund- und Förderschulen wird zwei Mal pro Woche ein PCR-Pooltest gemacht, lediglich heute wird zum Auftakt sicherheitshalber ein Selbsttest durchgeführt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 06:00 Uhr