Djokovic verliert vor Gericht und verlässt Australien

Das Wetter: Bewölkt, an den Alpen sonnig, bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts bewölkt, nur in Alpennähe freundlich mit teils längerem Sonnenschein. Höchstwerte -1 bis +6 Grad. Morgen bayernweit trüb und windig, teilweise auch etwas Schnee oder Regen. Von Dienstag an in Alpennähe zunehmend sonnig, sonst bewölkt, aber weitgehend trocken. Temperaturen in den Nächten plus 2 bis minus 5 Grad. Tagsüber 1 bis 6 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.01.2022 12:30 Uhr