Djokovic und Medwedew stehen im Finale der US Open

New York: Der Serbe Novak Djokovic und der Russe Daniil Medwedew bestreiten das Tennis-Finale der US Open. In der Nacht hatte Djokovic zunächst ohne große Mühe den 16 Jahre jüngeren US-Amerikaner Ben Shelton in drei Sätzen besiegt. Im zweiten Halbfinale setzte sich überraschend Medwedew in vier Sätzen gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien durch. Bei den Frauen ist die Schwäbin Laura Siegemund mit ihrer Doppelpartnerin, der Russin Vera Swonarewa, ins Endspiel eingezogen. Die beiden hatten bereits vor drei Jahren den Doppel-Titel beim Grand-Slam-Turnier in New York gewonnen, damals wegen Corona ohne Zuschauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 06:00 Uhr