Djokovic und Alcaraz stehen im Wimbledon-Finale gegenüber

Zum Sport: Im Finale des Tennis-Klassikers von Wimbledon stehen sich morgen der Serbe Novak Djokovic und Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien gegenüber. Djokovic siegte im Halbfinale am Abend klar gegen den Italiener Lorenzo Musetti in drei Sätzen. Bei den Damen steht heute ab 15 Uhr das Finale an. Die Italienerin Jasmine Paolini triftt auf die Tschechin Barbora Krejcikova.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 07:00 Uhr