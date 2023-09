Djokovic gewinnt US Open und bricht weitere Rekorde

New York: Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat zum vierten Mal die US Open gewonnen, in drei Sätzen gegen den Russen Daniil Medwedew. Es ist sein 24. Grand-Slam-Titel; eine Zahl, die zuvor nur bei den Frauen erreicht worden ist, von der Australierin Margaret Court. Mit seinen 36 Jahren ist Djokovic überdies der älteste US-Open-Sieger in der Profi-Ära. Djokovic löst am heutigen Montag den Spanier Carlos Alcaraz als Nummer eins der Weltrangliste ab und geht damit in seine 390. Woche an der Spitze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 03:00 Uhr