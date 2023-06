Djokovic gewinnt French Open und holt Grand-Slam-Rekord

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Tiefstwerte um 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar. Tiefstwerte zwischen 14 Grad an Untermain und Bodensee sowie 9 Grad in einigen Alpentälern. Morgen und an den darauffolgenden Tagen wieder viel Sonne. Nur am Mittwoch in den östlichen Mittelgebirgen vereinzelt Schauer. Höchsttemperaturen zwischen 20 und 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2023 20:30 Uhr