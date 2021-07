Djokovic gewinnt Finale von Wimbledon

Spahn will Kliniken zur Meldung weiterer Corona-Daten verpflichten

Berlin: Kliniken in Deutschland müssen den Behörden künftig genauere Informationen über die Corona-Fälle auf ihren Stationen übermitteln. Wie Bundesgesundheitsminister Spahn auf Twitter schrieb, müssen demnach von allen im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten, das Alter, die Art der Behandlung und der Impfstatus gemeldet werden. Über die Zahl der Intensivpatienten hinaus soll damit deutlich werden, wie viele Patienten wegen Corona in Deutschland ins Krankenhaus müssen. Das Gesundheitsministerium will dafür eine neue Meldeverordnung vorlegen, die demnächst in Kraft treten soll. Laut Spahn verliere die Inzidenz zunehmend an Aussagekraft, deshalb brauche es nun noch detailliertere Informationen über die Lage in den Kliniken. Er zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass die fortschreitende Impfkampagne sich positiv auswirkt. Da die gefährdeten Risikogruppen geimpft seien, bedeute eine hohe Inzidenz nicht automatisch eine ebenso hohe Belastung bei den Intensivbetten, so der Minister.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 16:30 Uhr