Djokovic folgt Alcaraz ins Finale von Wimbledon

Im Finale des Tennis-Rasenklassikers von Wimbledon stehen sich am Sonntag der Serbe Novak Djokovic und Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien gegenüber. Djokovic siegte im Halbfinale am Abend klar gegen den Italiener Lorenzo Musetti in drei Sätzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2024 01:00 Uhr