Djir-Sarai verteidigt FDP-Pläne zur Rente

Berlin: Der FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat ein vom Parteipräsidium verabschiedetes Fünf-Punkte-Papier verteidigt, das eine Abschaffung der "Rente mit 63" vorsieht. Er sagte am Mittag, es seien jetzt dringend Maßnahmen geboten, um den Wohlstand in Deutschland zu bewahren und zu vermehren. Daher dürften keine falschen Anreize gesetzt werden, früher aus der Arbeit auszuscheiden. Mit Blick auf die Haushaltsdiskussion stellte er außerdem die Ausgaben im Bereich der Entwicklungspolitik in Frage. SPD-Generalsekretär Kühnert nannte die Rentendiskussion im Morgenmagazin von ARD und ZDF eine Scheindebatte. Das Rentenniveau stehe bis 2028 fest, daher sei der Haushalt des kommenden Jahres davon unberührt. Vizekanzler Habeck äußerte derweil Unverständnis für die Blockade des zweiten Rentenpakets durch Finanzminister und FDP-Chef Lindner, da es zuvor ja eine gemeinsame Einigung gegeben habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 13:00 Uhr