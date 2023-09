Djir-Sarai ruft zu Zusammenarbeit mit der Union bei Migration auf

Berlin: FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat sich in der Migrationspolitik für eine Zusammenarbeit mit der Union ausgesprochen. Parteiübergreifende Lösungen wären bei solch einer großen Herausforderung gut, sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Gleichzeitig zeigte sich der FDP-Politiker skeptisch. Er äußerte Zweifel an der Glaubwürdigkeit von CDU/CSU und verwies darauf, dass die Union in den Bundesländern, in denen sie regiere, keine der bereits umsetzbaren Maßnahmen ergreife. Den Koalitionspartner Grüne forderte Djir-Sarai auf, sich bei dem Thema der Realität zu stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 05:00 Uhr