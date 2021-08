Dixie-Fire in Kalifornien weitet sich aus

Nachrichtenarchiv - 09.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Greenville: Das in Nordkalifornien wütende Dixie Fire hat sich zum zweitgrößten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats ausgeweitet. Wie die Behörden mitteilten, hat das riesige Feuer inzwischen fast 190.000 Hektar Land vernichtet. Eine Fläche, die größer ist als Los Angeles. Das Feuer ist derzeit der größte Waldbrand in den USA und einer von elf größeren Bränden allein in Kalifornien. Erst gut ein Fünftel des Feuers konnte nach Angaben der Feuerwehr bislang unter Kontrolle gebracht werden. Tausende Menschen flohen bereits vor den Flammen. Mehr als 400 Gebäude wurden zerstört. Die historische Goldgräberstadt Greenville ist komplett abgebrannt. - Bis Ende Juli wurde in Kalifornien mehr Fläche durch Brände zerstört als 2020. Dabei galt das vergangene Jahr bereits als das schlimmste in der jüngeren Geschichte des Bundesstaats.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.08.2021 01:00 Uhr