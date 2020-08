DIW rechnet mit kräftigen Wirtschaftswachstum

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage im laufenden Quartal deutlich erholt. Die Experten rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt um rund dreieinhalb Prozent steigt. Im Vorquartal war die deutsche Wirtschaft noch um knapp zehn Prozent geschrumpft. Das DIW warnt aber vor allzu großer Euphorie. Das kräftige Plus reiche bei weitem nicht aus, um die Krise zu überwinden. Auch auf dem Arbeitsmarkt deutet sich eine Trendwende an. Nach Angaben des Münchner Ifo-Instituts sind erste Signale für Neueinstellungen sichtbar - vor allem in der Industrie und bei Dienstleistern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 23:00 Uhr