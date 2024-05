DIW-Präsident warnt vor Rechtsruck junger Menschen in Europa

Berlin: Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, ist besorgt über den Rechtsruck junger Erwachsener in Europa. Dem Handelsblatt sagte er, die europäische Integration könnte dadurch geschwächt werden. Vielen der jungen Generation sei nicht bewusst, dass eine Schwächung Europas letztlich auch ihre eigene Zukunft verschlechtere. Fratzscher betonte aber auch, dass aufgrund von Klimakrise, sozialer Polarisierung, geopolitischer Konflikte und Sorgen um Technologie und Arbeitsplätze die Frustration und die Zukunftsängste der Jüngeren berechtigt seien. In der kürzlich veröffentlichten Studie "Jugend in Deutschland" gaben Unter-30-Jährige an, mit den politischen Verhältnissen unzufrieden zu sein - das schlägt sich auch in der Parteipräferenz nieder. 22 Prozent der Befragten bevorzugten die AfD als Partei. Das seien 12 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 15:00 Uhr