Meldungsarchiv - 07.08.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Diskussion um den Umgang mit der schwachen Wirtschaftsentwicklung spricht sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gegen ein Konjunkturprogramm mit weiteren Subventionen und Steuersenkungen aus, so wie es die Union vorschlägt. DIW-Präsident Fratzscher sagte, das würde nichts an den wirtschaftlichen und strukturellen Problemen ändern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2023 05:00 Uhr