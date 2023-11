DIW-Chef Fratzscher rechnet mit Preiserhöhungen von zehn Prozent in der Gastronomie

Berlin: Der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher rechnet damit, dass Gaststätten ihre Preise im neuen Jahr um etwa zehn Prozent erhöhen werden. Der Präsident des Forschungsinstituts DIW sagte dem "Spiegel", die Gastronomen würde die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zu 70 bis 80 Prozent an die Kunden weitergeben. Fratzscher zufolge lagen die Preiserhöhungen in der Gastronomie schon in den vergangenen beiden Jahren deutlich über der Inflationsrate. Der DIW-Chef begrüßte zugleich die Abschaffung des Steuerprivilegs für die Branche. Die Senkung sei teuer und das Geld fehle für andere Zwecke, etwa die Kindergrundsicherung und die Armutsbekämpfung. Ein großes Wirtshaus-Sterben erwartet Fratzscher nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 23:00 Uhr