DIW-Chef Fratzscher kritisiert die Bundesregierung

Berlin: Die Zustimmung zur Arbeit der Bundesregierung ist in den vergangenen vier Wochen gesunken. Nur noch 19 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Ampel-Koalition sehr zufrieden oder zufrieden. Das geht aus dem ARD-Deutschlandtrend hervor. Derweil kritisiert auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, die Bundesregierung. Im ARD-Interview der Woche sagte er, wenn Unternehmer nicht fest überzeugt seien von guten Zukunftsaussichten und verlässlicher Politik, würden sie nicht investieren. Insgesamt hält Fratzscher die deutsche Wirtschaft für gesund, aber reformbedürftig. Statt an der Schuldenbremse festzuhalten plädierte er für mehr Investitionen - etwa in Bildung, digitale Infrastruktur und eine klimafreundliche Wirtschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 07:00 Uhr