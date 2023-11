DIW-Chef begrüßt Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie

Berlin: Der Wirtschaftswissenschaftler Fratzscher hat es begrüßt, dass die Bundesregierung zum normalen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie zurückkehren will. Für eine Verlängerung des Steuerprivilegs gebe es keine Rechtfertigung, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung dem "Spiegel". Die Steuersenkung sei teuer, und das Geld fehle für die Kindergrundsicherung oder die Bekämpfung von Armut. Außerdem sei sie vor allem Besserverdienenden zugute gekommen und nicht sozial ausgewogen. Fratzscher rechnet damit, dass die Preise in der Gastronomie nun um etwa zehn Prozent steigen werden. Anders als Branchenvertreter erwartet der DIW-Präsident keine Pleitewelle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 21:45 Uhr