Divi-Präsident Karagiannidis rechnet mit baldigem Ende der Corona-Pandemie

Papst erinnert an das Leiden der Ukrainer

Rom: In seiner Weihnachtsansprache hat Papst Franziskus an das Leiden der Ukrainer im Krieg erinnert. Vor rund 70.000 Menschen auf dem Petersplatz rief Franziskus dazu auf, den Menschen in der Ukraine mit konkreten Gesten zu helfen. Der Papst sagte, Gott möge den Verstand derjenigen erhellen, die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen. Franziskus ging auch auf andere Konflikte und Kriegsherde in der Welt ein. Er bezeichnete sie als "Schauplätze eines dritten Weltkriegs". Konkret erwähnte er den Krieg in Syrien und die Gewalt im Heiligen Land. Ausführlich ging er auf die Lage der Christen im Nahen Osten und insbesondere im Libanon ein. Zudem sprach der Papst von Kriegen und Konflikten in der Sahelzone, im Jemen, in Myanmar und im Iran. Für alle betete er darum, dass alles Blutvergießen aufhöre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2022 20:30 Uhr