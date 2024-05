Diversity Day: Bayerische Sozialministerin sieht Barrierefreiheit als Daueraufgabe

München: Bayern sieht Barrierefreiheit und Inklusion als Daueraufgabe. Nach den Worten von Sozialministerin Scharf arbeitet die Staatsregierung daran, dass alle öffentlichen Gebäude barrierefrei für Menschen mit Behinderung zugänglich werden und setzt sich für eine barrierefreie Kommunikation ein. Das sei das Herzstück ihrer Arbeit, sagte Scharf im BR-Interview anlässlich des bundesweiten Diversity Days. Barrierefreiheit sei aber nicht in 10 Jahren zu schaffen - dieses ausgewiesene Ziel hat die Staatsregierung im vergangenen Jahr verfehlt. Scharf wies daraufh hin, dass man eine Milliarde Euro in die Barrierefreiheit von Bahnhöfen investiert habe, obwohl dies Aufgabe des Bundes sei. Davon profitierten mehr als 80 Prozent der Fahrgäste in Bayern. Weiteres wichtiges Ziel ihres Ministerums sei, das Bewusstsein der Gesellschaft für Inklusion zu schärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 09:00 Uhr