Disney will US-Streamingdienst Hulu aufkaufen

Burbank: Der US-Unterhaltungkonzern Disney hat die Übernahme des in den USA beliebten Streamingdienstes Hulu angekündigt. Wie Disney mitteilte, soll der Kauf am 1. Dezember abgeschlossen sein. Disney will den Angaben zufolge Anteile im Wert von 8,6 Milliarden Dollar vom Internetanbieter Comcast kaufen. Disney hatte zuletzt einen Rückgang der Abonnentenzahlen seines Streamingdienstes Disney+ bekanntgegeben. Rivale Netflix hatte hingegen 11 Prozent Abonnenten mehr verzeichnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 03:00 Uhr