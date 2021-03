Diskussionen um Ausgangssperre und Lockerungen an Ostern

Nachrichtenarchiv - 22.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den Bund-Länder-Beratungen über die weiteren Corona-Maßnahmen drängt die Bundesregierung auf eine Rücknahme von Öffnungen. Regierungssprecherin Fietz sagte, angesichts steigender Inzidenzen müsse die vereinbarte Notbremse zum Tragen kommen. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland heute mit 107 so hoch wie zuletzt Ende Januar. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel werden den Lockdown voraussichtlich bis 18. April verlängern. Noch keine einheitliche Linie gab es vorab in der Frage, ob in Hotspots eine nächtliche Ausgangssperre verhängt werden soll. Strittig war auch der Vorschlag, die Kontaktbeschränkungen über Ostern für Verwandtschaftsbesuche zu lockern. Wegen der vielen strittigen Punkte konnten die Gespräche nicht wie geplant um 14 Uhr beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 15:00 Uhr