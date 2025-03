Diskussion zwischen USA und Dänemark geht in nächste Runde

Vance will Ehefrau nach Grönland begleiten: Die Aufregung um ihren Besuch sei so groß, weshalb er beschlossen habe, mitzureisen. Das hat der US-Vizepräsident in einem Video auf der Plattform X angekündigt. Grönland zeigte sich wenig erfreut über Vance' Reisepläne, weil Präsident Trump vorab mehrmals wiederholte, dass er gerne die Kontrolle über die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik übernehmen würde.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 26.03.2025 11:00 Uhr