Diskussion um Zwangsproduktion von Impfstoff

Erste Abschlussklassen in Bayern ab heute im Wechselunterricht

München: Die ersten Schülerinnen und Schüler dürfen nach fast sieben Wochen zuhause wieder in den Klassenzimmern lernen. Die Abschlussklassen an Gymnasien sowie Fachoberschulen und Berufsoberschulen starten in den Wechselunterricht. Schulaufgaben und Tests können laut Kultusministerium auch in voller Klassen- bzw. Kursstärke durchgeführt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Bei Mittelschulen, Realschulen und Wirtschaftsschulen beginnen die Abschlussprüfungen später, daher startet der Wechselunterricht noch nicht. Die Lehrergewerkschaft GEW kritisierte, dass nicht wie angekündigt die Jüngsten als erstes in den Präsenzunterricht starten und befürchtet negative Auswirkungen für die restlichen Klassen. - Wegen mehrerer Verdachtsfälle einer Corona-Mutation müssen die Abschlussklassen in einigen Regionen Bayerns weiter im Distanzunterricht lernen - unter anderem in Stadt und Landkreis Hof.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.02.2021 10:15 Uhr