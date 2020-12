Diskussion um Tagesausflügler

Mindestens fünf Tote bei Erdbeben in Kroatien

Zagreb: Bei einem schweren Erdbeben in Kroatien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach neuen Angaben starben mindestens 5 Menschen, darunter ein 12-jähriges Mädchen, das in der Kleinstadt Petrinja von herabstürzenden Trümmern erschlagen wurde. Die Stadt liegt rund 50 Kilometer südöstlich von Zagreb ist besonders stark betroffen. Zahlreiche Gebäude dort wurden beschädigt oder komplett zerstört. Der Rettungsdienst sprach von zahlreichen Verletzten, die genaue Zahl ist unklar. Soldaten sind als Helfer in die Region unterwegs. Das Beben erreichte eine Stärke von 6,4 und richtete auch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb Schäden an. Die Stöße waren selbst in einigen europäischen Nachbarländern spürbar. Slowenien schaltete aus Sicherheitsgründen sein Atomkraftwerk Krsko an der Grenze zu Kroatien ab. Es war das zweite Beben in der Region innerhalb von 30 Stunden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 18:15 Uhr