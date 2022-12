Diskussion um späteren Renteneintritt geht weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Südosten anfangs klar. Dann kommt vom Nordwesten her Regen. +4 bis -3 bis Grad. In Oberfranken und der nördlichen Oberpfalz kann es Glatteis geben. Die Aussichten: Trüb und immer wieder nass, am Freitag auch längere, ergiebige Regenfälle. Besonders Donnerstag und Freitag windig. Temperaturen zwischen 8 und null Grad in der Nacht und am Tag bis zu 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2022 20:00 Uhr