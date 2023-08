Diskussion um Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew geht weiter

Berlin: Die Diskussion um die Lieferung des Taurus-Waffensystems an die Ukraine geht weiter. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter forderte, die deutschen Marschflugkörper rasch nach Kiew zu schicken. Kiesewetter warf Bundeskanzler Scholz vor, zu zögerlich bei der Militärhilfe an die Ukraine zu sein. Die Bundesregierung prüft derzeit eine Lieferung der Taurus-Marschflugkörper, hat aber bislang keine Entscheidung darüber getroffen. Medienberichten zufolge dringt das Kanzleramt darauf, die Reichweite der Flugkörper zu begrenzen, um das Risiko ukrainischer Angriffe auf Ziele in Russland zu verringern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 14:45 Uhr