Diskussion um Kosten für Corona-Tests von Rückkehrern aus Risikogebieten

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten sich nach Ansicht des Berliner Regierenden Bürgermeisters Müller an den Kosten für die Corona-Tests beteiligen. Sie gingen bewusst ein Risiko ein und gefährdeten die Allgemeinheit, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag." Ähnlich der FDP-Innenexperte Kuhle. Er sagte, wer jetzt noch nach Mallorca oder in andere Risikogebiete reist, sollte seinen Corona-Test selber zahlen müssen. Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigt dagegen die kostenlosen Tests. In den ARD-Tagesthemen sagte er, möglicherweise versuchten manche Reisende Tests, die etwas kosten, zu vermeiden. Man habe aber ein Interesse daran, dass es viele Tests gebe. Zugleich verteidigte Spahn die Reisewarnung für Spanien. Diese sei kein Reiseverbot. Man könne und solle den Urlaub auch fortsetzen, jedoch wachsam sein, Abstand halten, Hygieneregeln beachten und in bestimmten Situationen Alltagsmasken tragen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 04:00 Uhr