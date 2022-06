Diskussion um den Tankrabatt geht weiter

EU-Kommission legt nächste Woche Einschätzung zu ukrainischen Beitrittsplänen vor

Kiew: Die EU-Kommission will bis Ende kommender Woche ihre Einschätzung zu der Frage vorlegen, ob der Ukraine der Status als Beitrittskandidat gewährt werden soll. Dies hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einem Besuch in Kiew angekündigt. Am Rande von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj lobte sie die gut funktionierende Verwaltung. Zugleich appellierte von der Leyen an das Land, den Rechtsstaat zu stärken, Korruption zu bekämpfen und die Institutionen zu modernisieren. Selenskyj erklärte, sein Land werde alles dafür tun, sich in die Union zu integrieren. Die Ukraine hatte im März, kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar, einen Antrag auf Aufnahme in die EU gestellt.

