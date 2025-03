Diskussion über Verwendung des Sondervermögens von Union und SPD

Berlin: In der Diskussion um die Verwendung des Milliarden-Sondervermögens plädiert SPD-Generalsekretär Miersch für Investitionen in die Bildung. Der "Bild am Sonntag" sagte er, viele Menschen erlebten, dass es in den Schulen durchregne und Kinder dort keine guten Bedingungen hätten. Das sei für ihn ein elementarer Punkt. Der Sozialverband VdK warnt Union und SPD vor Kürzungen beim Bürgergeld und weiteren staatlichen Förderungen. Verbandschefin Bentele sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit dem Sondervermögen habe CDU-Chef Merz alle Karten in der Hand, die deutsche Gesellschaft zusammenzuführen. Beim Bürgergeld gab sie zu bedenken, dass es in Zeiten des Arbeitskräftemangels nicht sinnvoll sei, an Qualifikationen und Weiterbildungen zu sparen.

