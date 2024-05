Diskussion über Verbesserung des Deutschlandtickets

Berlin: Ein Jahr nach der Einführung des Deutschlandtickets haben Verbraucherschützer eine Verbesserung des Angebots gefordert. Es gebe Schwierigkeiten beim Kauf und bei der Kündigung des Abos, beklagte die Vorständin des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes, Pop. Seit der Einführung des Tickets seien die Verbrauchermeldungen konstant hoch geblieben. Kritik gebe es vor allem an der mangelnden Erreichbarkeit des Kundenservices, und an der Tatsache, dass das Ticket von einigen nur per App angeboten wird. FDP-Fraktionsvize Konrad fordert dagegen mehr digitale Tickets. Nur sie lieferten die notwendigen Daten und Erkenntnisse über die wirklichen Bedürfnisse der Bürger bei der Mobilität. Konrad sagte der dpa, der Bund habe den Grundstein für eine riesige Reform des öffentlichen Nahverkehrs gelegt, jetzt müssten die Länder nachziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 06:15 Uhr