Diskussion über Umgang mit Coronaschutz-Verstößen

250 Millionen Euro Soforthilfe für Libanon zusammengekommen

Beirut: Nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt sind rund 250 Millionen Euro an Soforthilfe zusammengekommen. Das Geld hat eine internationale Geberkonferenz gesammelt. Frankreichs Präsident Macron hatte die Spendenaktion ins Leben gerufen. Auch Deutschland will rund 20 Millionen Euro beisteuern, das hat Außenminister Maas angekündigt. Das Geld soll allerdings an politische Reformen geknüpft sein. Seit dem Unglück steht die Regierung in Beirut unter massivem Druck. Viele Libanesen fordern einen politischen Wechsel. Sie machen Inkompetenz und Korruption in den Behörden für die Katastrophe verantwortlich. Zwei Kabinettsmitglieder sind bereits zurückgetreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2020 06:00 Uhr