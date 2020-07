Diskussion über Stuttgarter Ermittlungen

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die CDU hat Rassismusvorwürfe im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach der Krawallnacht von Stuttgart heftig zurückgewiesen. Ihr Innenexperte Schuster sagte, es sei völlig normal, soziologische Täteranalysen durchzuführen. Da sollten sich politische Hobby-Sicherheitsexperten zurückhalten. Er bezog sich dabei auf Kritik von SPD, Grünen, Linken und FDP an Nachforschungen in Standesämtern. Zuvor hatte die Polizei bestätigt, dass sie dort die Nationalität von Eltern mehrerer Verdächtiger überprüft habe. Es gehe darum, mehr über die Lebens- und Familienverhältnisse herauszubekommen. Derzeit sitzen noch 14 mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft. Bei den Ausschreitungen am 21. Juni waren zahlreiche Polizisten verletzt worden, Schaufenster wurden zerstört und Geschäfte geplündert. Insgesamt sollen bis zu 500 Menschen daran beteiligt gewesen sein. Zunächst waren sie der Party- und Eventszene zugeorndet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 08:00 Uhr