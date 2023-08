Diskussion über Strompreiszonen geht weiter

München: In Bayern geht die Diskussion über Strompreis-Zonen weiter: Nach Ministerpräsident Söder erteilte auch der Freie-Wähler-Chef Aiwanger dem Vorschlag der Bundesnetzagentur eine Absage: Im BR sagte er, es dürfe keine unterschiedlichen Zonen geben, wohl aber könne er sich Anpassungen bei den Netzentgelten vorstellen. Nach seinen Worten besteht sonst die Gefahr, dass vor allem in Regionen Strom viel kostet, in denen man auf erneuerbare Energien setze. Das dürfe nicht sein, so Aiwanger. Auch der Chef der bayerischen SPD, von Brunn, ist gegen Strompreiszonen. Dies belaste die Industrie und gefährde Arbeitsplätze, sagte er im BR. Am Wochenende hatte der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, vorgeschlagen, unterschiedliche Zonen einzuführen, um Regionen mit viel Windkraft zu entlasten. Bisher zahlen Menschen dort oft mehr für den Strom wegen höherer Netzentgelte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 19:00 Uhr