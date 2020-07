Diskussion über Straßenverkehrsordnung geht weiter

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesweit ist ein Streit darüber entbrannt, wie die fehlerhafte neue Straßenverkehrsordnung korrigiert werden soll. Es geht vor allem darum, ob ab 21 km/h zu schnell ein Fahrverbot drohen soll. Bundesverkehrsminister Scheuer will das zurücknehmen; der Deutsche Städte- und Gemeindebund unterstützt ihn dabei. Dessen Hauptgeschäftsführer Landsberg schlug ein Fahrverbot auf Bewährung vor, wenn es sich um einen erstmaligen Verstoß handelt. Anders sieht das der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Hermann. Der Grünen-Politiker forderte eine schnelle Korrektur der Straßenverkehrsordnung - ohne Änderung der Strafen. Beim ADAC drängt man ebenfalls auf eine rasche Lösung. Verkehrspräsident Hillenbrand sagte, die Debatte könnten Raser als Freibrief missverstehen. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet nach eigenen Worten in Abstimmung mit den Ländern aber an einer raschen Klärung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 23:00 Uhr