Diskussion über Stiko wegen Impfungen für Jugendliche ab 12 Jahren

31.07.2021 07:45 Uhr

Berlin: Die Diskussion über Corona-Impfungen bei Jugendlichen ab 12 Jahren dauert an. SPD-Chefin Esken sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Corona-Infektion verlaufe zwar bei Kindern und Jugendlichen meist harmlos, doch auch bei ihnen gebe es die Gefahr von Long-Covid. Auch Vizekanzler Scholz forderte, auch junge Menschen impfen zu lassen - und zwar auch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Die Stiko empfiehlt die Impfung in diesem Alter bislang nicht generell, sondern nur für Risikogruppen. Angesichts des politischen Drucks auf die Kommission regt der Verband der Amtsärzte an, die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Einrichtung organisatorisch abzusichern. Derzeit ist sie am Robert Koch-Institut angesiedelt, einer Bundesbehörde. Und damit gerate die Stiko in den Bereich Politik und Politikberatung, sagte die Vorsitzende des Verbands, Teichert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.07.2021 07:45 Uhr