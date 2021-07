Diskussion über Sonderrechte für Geimpfte hält an

Seehofer will das Tempo beim Klimaschutz erhöhen

München: Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands und nach den Überschwemmungen in Bayern hat Bundesinnenminister Seehofer dafür plädiert, das Tempo beim Klimaschutz erhöhen. Im BR-Fernsehen sagte er, man müsse auf den Zusammenhang mit dem Klimawandel hinweisen. Unwetter dieser Art gebe es in immer stärkerem Ausmaß und in immer kürzeren Abständen. Seehofer erklärte, er habe viele Katastrophen erlebt in vielen politischen Jahren, aber die Dimension dieser Naturkatastrophe habe er so noch nie gesehen. Seehofer mahnte ein besseres Warnsystem an wie etwa SMS kombiniert mit Sirenen, zu denen man zurückkehren müsse. Der bayerische Innenminister Herrmann kündigte an, das Warnsirenennetzwerk in Bayern massiv ausbauen. Das Ziel sei, die Zahl der Sirenen in Bayern auf rund 26 000 zu verdoppeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2021 15:00 Uhr