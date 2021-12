Diskussion über Schulschließungen nimmt Fahrt auf

Geldautomatensprenger noch nie so erfolgreich wie 2021 - Täter erbeuteten in 167 Fällen Bargeld

Berlin: In Deutschland sind in diesem Jahr so viele Geldautomaten gesprengt worden wie nie zuvor. Die Täter erbeuteten dabei in knapp 170 Fällen Bargeld aus den Automaten, berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf Daten der Landeskriminalämter. Insgesamt gab es fast 350 Sprengungen oder Sprengversuche. Etwa 140 davon in Nordrhein-Westfalen. In Bayern waren es 16 Versuche. In 10 Fällen kamen die Täter auch an das Geld.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.12.2021 11:30 Uhr