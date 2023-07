Diskussion über Schnellverfahren für Gewalttaten im Freibad geht weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen EU und Tunesien erzielen Einigung beim Thema Migration

Tunis: Vor dem Hintergrund steigender Migrationszahlen wollen die EU und Tunesien künftig besser zusammenarbeiten. Der tunesische Präsident Saied und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen haben dazu eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Das schrieb der niederländische Ministerpräsident Rutte auf Twitter. Nach seinen Worten richtet sich das Abkommen gegen Menschenhändler und soll Grenzkontrollen sowie die Registrierung und Rückführung von Migranten verbessern. Im Gegenzug stellte die EU dem nordafrikanischen Land Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht. Auch für Such- und Rettungsaktionen will die EU Geld bereitstellen. In den vergangenen Monaten hatten tausende Menschen aus Afrika von Tunesien aus mit Booten die gefährliche Überfahrt nach Europa versucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2023 07:00 Uhr